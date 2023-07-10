В России в два раза выросло производство истребителей Су-34 и Су-35

Первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков рассказал в эфире телеканала «Россия 24», что в России в два раза увеличилось производство многоцелевых истребителей для нужд армии.

«По некоторым позициям мы <...> в два раза увеличили количество боевой авиации, которую выпускаем в адрес Министерства обороны. Это [истребители] Су-30, Су-34, Су-35», — поделился Артяков.

По его словам, многоцелевые истребители очень эффективны на линии боевого соприкосновения и помогают в выполнении задач специальной военной операции.

Артяков добавил, что предприятия Ростеха в необходимых объемах выпускают гиперзвуковые комплексы «Кинжал». Комплексы поступают в Минобороны бесперебойно, так как «Кинжал» вышел «в твердую серию».

Он также подчеркнул, что сбить его невозможно, а все сообщения Киева о якобы сбитых «Кинжалах» являются пропагандой.

До этого в РФ начались госиспытания первого модернизированного стратегического ракетоносца.