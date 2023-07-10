«Кинжалы» запустили в серийное производство

Если раньше выпускали его в определенной степени для того, чтобы дальше модернизировать и заканчивать НИОКР, то сегодня мы вышли в твердую серию, и то, что нас просит Министерство обороны, мы делаем это в их адрес качественно и в срок, в том количестве и в том объеме, который им необходим, — сказал Артяков.