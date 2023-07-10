«Кинжалы» запустили в серийное производство
В России наладили серийное производство гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал», сообщил первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, компания выполняет заказы Минобороны качественно и в срок. Кроме того, он отметил, что перехватить «Кинжал» «невозможно», подобные заявления — один из элементов пропагандистской войны со стороны Украины.
Если раньше выпускали его в определенной степени для того, чтобы дальше модернизировать и заканчивать НИОКР, то сегодня мы вышли в твердую серию, и то, что нас просит Министерство обороны, мы делаем это в их адрес качественно и в срок, в том количестве и в том объеме, который им необходим, — сказал Артяков.
Ранее министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин заявил о наращивании производства собственных танков. По его словам, на это потребуется от трех до шести месяцев. Камышин подчеркнул, что намерен снова сделать Украину крупным экспортером оружия.
9 июля министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что страна в скором времени получит противоминные суда, предоставленные Нидерландами. Он добавил, что пока корабли находятся в Великобритании.