В Екатеринбурге показали ружье для борьбы с беспилотниками

На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге было показано антидроновые ружья, уже задействованное в зоне боевых действий во время специальной военной операции. Об этом сообщает газета «Известия».

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Новинку, предназначенную для борьбы с беспилотными летательным аппаратами, представил руководитель развития систем безопасности компании «Мелдана» Илья Свяжин.

«Это ружье переносное, то есть в автономном режиме работает, есть аккумулятор», — сказал Свяжин.

По его словам, компания регулярно модернизирует ружье против БПЛА на основе отзывов от российских военных, участвующих в спецоперации.

«Занимаемся не только переносными комплексами, но и стационарными, в состав которого входит обнаружитель и подавитель», — добавил представитель организации.

До этого стало известно, что пограничники в Курской области приземлили украинский БПЛА антидроновым ружьем.