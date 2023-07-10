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В Германии рассказали о новых поставках военной техники на Украину

В ходе саммита НАТО, который пройдет на этой неделе в Вильнюсе, будет объявлено о новых поставках Германией военной техники на Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя немецкого правительства.

В Германии рассказали о новых поставках военной техники на Украину
© Lenta.ru

Германия также работает над двусторонними гарантиями безопасности для Украины, сказал чиновник, добавив, что сейчас не самое подходящее время для приглашения Киева вступить в оборонный альянс.

Ранее источник в правительстве Германии сообщил, что на данный момент между странами-членами НАТО нет консенсуса по вопросу членства Украины в блоке. Он подчеркнул, что момент для приглашения Киева в альянс еще не настал. По его словам, исходя из этой позиции эта тема не будет стоять на повестке дня во время саммита НАТО в Вильнюсе.

При этом на саммите официально запустят Совет Украина — НАТО и впоследствии страны-члены будут четыре раза в голд встречаться в рамках этого формата.

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