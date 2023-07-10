В России высказались о судьбе Украины без поставок западного оружия

Без западного оружия Украина не сможет продержаться в конфликте дольше двух недель, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Но прекращать поставки США не станут, подчеркнул он. О судьбе Украины без западного оружия политик высказался в разговоре с «Лентой.ру».

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«[Президент США Джо] Байден заинтересован, чтобы этот военный конфликт продолжался как можно дольше. Для Байдена и для Америки главная цель — это нанесение максимального урона России, уничтожения как можно большего числа российских и украинских граждан», — сказал российский сенатор.

По мнению Джабарова, сейчас продолжение боевых действий зависит от наличия оружия у Киева.

Вашингтон мог бы прекратить военный конфликт за пять минут, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News. По его словам, это возможно, если президент США Джо Байден заставит Киев отказаться от территорий. По словам украинского лидера, такой вариант неприемлем для республики.

Слова политика касались заявления экс-президента США Дональда Трампа, который обещал прекратить вооруженные действия за сутки в случае победы на выборах главы государства в 2024 году.