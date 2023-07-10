СМИ: Индия и Франция планируют начать совместное производство вооружений
Индия и Франция собираются подписать дорожную карту о совместном производстве различных вооружений, которые включают палубные истребители и дизель-электрические субмарины. Как сообщает газета Hindustan Times, договоренность будет достигнута во время визита премьера Нарендры Моди в Париж 14 июля по случаю Дня взятия Бастилии.
Договоренности позволят Индии расширить выпуск оружия на собственных предприятиях с использованием французских технологий.
Сотрудничество станет частью национальной программы «Делай в Индии», которая направлена на развитие отечественного производства оружия с использованием передовых технологий.
Также в рамках визита Моди в Париж планируется заключение договора на поставку 26 палубных истребителей Rafale М и строительство трех дизель-электрических субмарин класса Scorpene. Они позволят Индии укрепить свои военно-морские силы, а также обеспечить свои предприятия заказами на производство вооружений.