Пушилин рассказал о ситуации с разминированием Артемовска

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают хаотично обстреливать Артемовск (украинское название — Бахмут), поэтому разминирование города гражданскими службами пока не началось. Об этом он сказал в эфире «России 24».

При этом чиновник отметил, что в целом ситуация на флангах Артемовского направления контролируемая.

26 июня Пушилин заявлял, что ВСУ пытаются прощупать оборону по флангам Артемовска, но все их действия безуспешны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.