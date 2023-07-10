Пушилин оценил ситуацию на линии фронта в ДНР

Пушилин назвал ситуацию на линии фронта в ДНР сложной, но контролируемой
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» назвал ситуацию на линии фронта в ДНР сложной, но контролируемой.
«Ситуация на протяжении всей линии фронта остаётся сложной, но полностью контролируемой», — отметил Пушилин.
По его словам, на Южнодонецком, Угледарском направлении продолжаются безуспешные попытки ВСУ отбить российские позиции.
Он добавил, что на этих направления есть улучшения позиций российских войск.
Ранее Пушилин заявил, что решение США передать украинской армии кассетные боеприпасы не повлияет на ход спецоперации России на Украине.