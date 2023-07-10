НАТО отложит решение об открытии офиса в Токио

Создание отделения НАТО в Токио может быть отложено до осени или более позднего срока из-за позиции Франции, которая выступает против этой идеи. Об этом пишет издание Nikkei.

Издание отмечает, что единодушное согласие всех членов НАТО, необходимое для принятия решения, в настоящее время представляется маловероятным, т.к. Франция выступает против этого. Париж выразил опасения, связанные с обострением отношений с Китаем и другими государствами Азии в случае открытия офиса в Токио.

Предложение о создании офиса в Токио было выдвинуто генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом. Открытие токийского офиса является менее приоритетным пунктом повестки саммита НАТО, который начинается 11 июля в Вильнюсе. Окончательное решение по этому вопросу ожидается до конца года.

Напомним, вопрос возможности открытия офиса альянса в Токио НАТО и Япония обсуждают с 2007 года. Япония открыла представительство альянса в Брюсселе в 2018 году. В 2022-м премьер-министр Японии Фумио Кисида стал первым японским лидером, посетившим саммит НАТО, его также пригласили на саммит в Литве.