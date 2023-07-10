Глава Генштаба ВС РФ приказал усилить защиту российских объектов от ударов с воздуха

Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов поставил задачу командному пункту объединенной группировки обеспечить системную работу с целью выявления мест хранения, а также стартовых позиций ракет С-200 украинских военных. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

Отдан приказ планировать упреждающее огневое поражение по военным объектам ВСУ.

Также в Министерстве обороны уточнили, что Герасимов дал приказал в максимально оперативные сроки принять дополнительные меры по повышению степени защиты объектов от ударов с воздуха.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны Соединенных Штатов и их союзников.

Кроме того, МО РФ сообщило об уничтожении украинских ракет С-200 над объектами в России.