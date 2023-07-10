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Минобороны: ВСУ пытались ударить по объектам в Крыму и под Калугой из С-200

В Минобороны РФ заявили, что 9 июля ВСУ пытались нанести удары ракетами С-200 по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

Речь идет о зенитных ракетах С-200, переоборудованных в ударный вариант. Российские военные подчеркнули, что попытки ударов были безуспешными. Жертв и разрушений нет.

В Минобороны рассказали, что российские средства ПВО уничтожили две украинские ракеты С-200, а еще две ракеты были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов поручил выявлять места хранения украинских ракет С-200 ВСУ и наносить упреждающие удары.

В Ростовской области сработала система ПВО, повреждены здания

Накануне, 9 июля, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Керчи была сбита крылатая ракета. Из-за этого на время приостанавливали движение по Крымскому мосту. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявлял, что украинская ракеты была сбита в небе над регионом в районе между Каменском и Донецком.

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