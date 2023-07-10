В Минобороны РФ заявили, что 9 июля ВСУ пытались нанести удары ракетами С-200 по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

Речь идет о зенитных ракетах С-200, переоборудованных в ударный вариант. Российские военные подчеркнули, что попытки ударов были безуспешными. Жертв и разрушений нет.

В Минобороны рассказали, что российские средства ПВО уничтожили две украинские ракеты С-200, а еще две ракеты были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов поручил выявлять места хранения украинских ракет С-200 ВСУ и наносить упреждающие удары.