Легкого пути не будет: западные СМИ о словах Байдена против Украины в НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что не думает, что Украина готова к членству в НАТО, и подчеркнул, что призывать к голосованию за вступление страны в альянс преждевременно. Американские СМИ отметили, что Байден следует своему обещанию не упрощать Киеву путь в альянс.

В интервью корреспонденту CNN Байден заявил, что в НАТО нет единодушия по поводу того, стоит ли вводить Украину в альянс прямо сейчас, в разгар конфликта. Байден сказал, что Киеву еще предстоит проделать работу, чтобы соответствовать всем требованиям для членства, и этот процесс «займет некоторое время».

The Hill отмечает, что комментарии Байдена прозвучали прямо перед тем, как он посетит саммит НАТО в Вильнюсе, где в центре внимания будут вопросы о членстве Украины и Швеции. Издание подчеркивает, что совсем недавно - в прошлом месяце - Байден заявил, что не будет облегчать вступление Украины в НАТО, заявив, что страна должна соответствовать необходимым для членства критериям.

В то же время президент США подтвердил свое обещание временно предоставить стране гарантии безопасности, пишет Politico. Клятва Байдена прозвучала вскоре после того, как он согласился направить кассетные боеприпасы на Украину, пренебрегая гуманитарными опасениями, отмечает издание. Он назвал это «очень трудным решением», подчеркнув, что украинцы «в них нуждаются».

Байден и союзники по НАТО стремятся продемонстрировать поддержку Киева и дать президенту Украины Владимиру Зеленскому представление о том, что нужно будет сделать, чтобы когда-нибудь в будущем получить членство в НАТО, отмечает Reuters.

В 2023 году саммит альянса пройдет 11 и 12 июля в Вильнюсе. СМИ писали, что в вопросе членства Украины страны НАТО могут пойти дальше, чем в 2008-м, когда стране дали ни чем не подкрепленное обещание, но все же «не до прямого вступления». К примеру, президент Франции Эммануэль Макрон ранее предложил дать Украине дорожную карту по вступлению в НАТО.