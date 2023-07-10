В НАТО описали два варианта будущего Украины в альянсе

"[В настоящий момент выбор для членов НАТО по Украине] либо модель Израиля, которая предполагает, что [Украина] может защитить себя, что дорого с точки зрения инвестиций, либо модель НАТО, когда мы защищаем их, если они в этом нуждаются, что дорого с точки зрения ответственности, которую мы возьмем на себя", — рассказал один из представителей стран НАТО в преддверии саммита альянса в Вильнюсе, запланированный на 11-12 июля.