Мобилизация: последние новости на сегодня 10 июля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 10 июля 2023, в материале «Рамблера».

Депутат ГД предложил прописать в законе передачу для СВО изъятых у браконьеров лодок

Вопрос о возможности передачи конфискованных у браконьеров моторных лодок и катеров в Министерство обороны РФ для выполнения боевых задач будет рассмотрен Федеральным агентством по управлению государственным имуществом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на обращение заместителя председателя комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгия Арапова.

Он уточнил, что речь идет о лодках, которые конфискуются у лиц, совершивших незаконную охоту или незаконную добычу природных ресурсов. Он считает, что конфискованное у преступников имущество нужно пустить в дело.

Бойцы-отпускники отправились из Уфы в зону СВО

Российские солдаты из Уфы провели дома двухнедельный отпуск и теперь возвращаются на передовую. Об этом пишет «Молодежная газета».

Заместитель премьер-министра правительства Башкирии Ирек Сагитов пожелал им успешного выполнения боевых задач и заверил, что все жители республики гордятся ими.

Бойцы рассказали, что за время отпуска успели отдохнуть, пообщаться с близкими, заняться домашними делами и поучаствовали в уроках мужества. Там они рассказывали детям о том, почему ушли воевать. Солдаты считают, что эти встречи важны для подрастающего поколения.

Участники СВО из числа детей-сирот получат жилье в первоочередном порядке в Иркутской области

В Иркутской области участники боевых действий на территории Украины из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, смогут получить жилье в первоочередном порядке. Об этом заявил губернатор Игорь Кобзев, пишет «Областная» со ссылкой на постановление регионального правительства.