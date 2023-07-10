В Японии уклончиво ответили на вопрос о поставках кассетных боеприпасов Украине

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно ушел от прямых комментариев по поводу поставок США кассетных боеприпасов Украине, при этом в очередной раз заявив о необходимости поддержки Киева со стороны международного сообщества.

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"Мы в курсе, что правительство США объявило о дополнительной помощи Украине, включая предоставление кассетных боеприпасов, но поскольку это двусторонний вопрос между Соединенными Штатами и Украиной, я воздержусь от комментариев по содержанию", - сказал он в понедельник на пресс-конференции в Токио.

Вместе с тем Мацуно добавил, что, по мнению Японии, "ситуация на Украине вступает в критическую фазу и важно, чтобы международное сообщество оставалось единым в своей решительной поддержке Киева".

"В этом контексте важна роль, которую Соединенные Штаты до сих пор играли в оказании помощи Украине", - добавил генсек японского кабмина.

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии того, что сведет к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа.