Спецоперация на Украине 10 июля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 10 июля 2023 года.

ВСУ избегают прямых столкновений с ВС РФ под Авдеевкой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стараются избегать прямого контакта с армией РФ на авдеевском направлении. К такому выводу пришел один из командиров зенитной батареи Южной группировки войск, передает РИА Новости.

Он указал, что противник в основном обстреливает их из ствольной артиллерии и минометов, но в прямой огневой контакт с позициями российских военных и техники не вступает. Вероятно, украинская пехота не выполняет разведку и остается в укрытии, предположил командир. Он уточняет, что украинские военные ведут обстрел только для того, чтобы обозначить свое присутствие.

В России назвали цель передачи Киеву американских кассетных боеприпасов

США намерены увеличить число жертв в конфликте на Украине среди мирного населения, о чем свидетельствует их решение передать Киеву кассетные боеприпасы. Об этом заявил глава Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале, передает Lenta.ru.

Он напомнил, что Киев обещал Западу использовать переданное ему вооружение только на поле боя, не применяя его для обстрела российских территорий. Депутат при этом считает, что Вашингтон продолжает поставлять вооружение Украине для достижения «гегемонистических целей».

The Economist рассказало о новой тактике саперов ВСУ

Саперы Вооруженных сил Украины сменили тактику после нескольких неудач в начале контрнаступления, когда большая часть тяжелой техники не смогла продвинуться вперед из-за заминирования территорий. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на материал The Economist.

Он уточняет, что теперь украинские саперы отправляются вперед небольшими группами по четыре или пять человек, а за ними следуют силы пехоты.