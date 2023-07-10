Доброволец заявил об использовании ВСУ пленных для разминирования

Отмечается, что он был взят в плен на донецком направлении. «Топаз» заявил, что во время его пребывания в плену украинские военные его постоянно унижали, избивали, а также заставляли копать оборонительные сооружения. Когда украинское подразделение переместилось на запорожский фронт, добровольца и еще одного пленного разбудили среди ночи. По словам «Топаза», украинские военные взяли их на задание и использовали для «разминирования».