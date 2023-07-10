Российский боец рассказал о работе БМП-2М «Бережок» под Авдеевкой

Экипаж боевой машины пехоты БМП-2М «Бережок» Южной группировки войск ВС РФ в ходе ночной работы уничтожил под Авдеевкой пулеметный расчет и пикап украинских войск. Об этом РИА Новости сообщил оператор­-наводчик с позывным Тактик.

По его словам, цели на дальности в полтора километра удалось поразить «с ходу». Для уничтожения противника использовалась 30-миллиметровая автоматическая пушка, а окончательно подавить объекты удалось при помощи противотанковых управляемых ракет (ПТУР).

Ранее стало известно, что спрос на боевые машины пехоты БМП-3 со стороны государственного заказчика вырос с начала СВО. В пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») отметили, что БМП-3 «великолепно зарекомендовали себя».