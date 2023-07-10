В КНДР обвинили США в ядерном шантаже
Заход атомной подводной лодки США в порт Южной Кореи для проведения совместных военных учений следует считать «вопиющим ядерным шантажом». Подобные действия приближают ситуацию в районе Корейского полуострова к критической. Такое заявление сделал официальный представитель оборонного ведомства КНДР, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Он пояснил, что сложившаяся обстановка очень опасна и еще больше обостряет военную напряженность в регионе. Попытка Вашингтона разместить ядерное оружие на Корейском полуострове — не что иное как «вопиющий ядерный шантаж» против Северной Кореи и соседних государств. Это также серьезная угроза безопасности региона и всего мира, говорится в заявлении.
Представитель Министерства обороны КНДР подчеркнул, что совместные учения Вашингтона и Сеула, в которых будет задействована атомная подлодка США, а также усиление американскими военными разведывательной деятельности в районе Корейского полуострова — это прямая угроза суверенитету КНДР. Он уверен, что Вашингтон приблизился к той критической точке, когда следует остановиться, задуматься и серьезно обеспокоиться собственными действиями.