В КНДР обвинили США в ядерном шантаже

Заход атомной подводной лодки США в порт Южной Кореи для проведения совместных военных учений следует считать «вопиющим ядерным шантажом». Подобные действия приближают ситуацию в районе Корейского полуострова к критической. Такое заявление сделал официальный представитель оборонного ведомства КНДР, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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Он пояснил, что сложившаяся обстановка очень опасна и еще больше обостряет военную напряженность в регионе. Попытка Вашингтона разместить ядерное оружие на Корейском полуострове — не что иное как «вопиющий ядерный шантаж» против Северной Кореи и соседних государств. Это также серьезная угроза безопасности региона и всего мира, говорится в заявлении.