Бывший командующий армии США заявил о проигрыше НАТО в Грузии
Западные страны и Североатлантический альянс проиграли в Грузии и теряют свое влияние и уважение в этой стране. К такому выводу пришел бывший командующий армии США в Европе генерал Бэн Ходжес в интервью польскому порталу Interia, передает РИА Новости.
«Раньше я гораздо оптимистичнее относился к Грузии. Но как НАТО, как Запад, мы потерпели неудачу», — сказал он.
Генерал уточнил, что у НАТО был шанс преумножить или хотя бы сохранить свое влияние в этой стране, но альянс потерпел неудачу. Сейчас западные страны в гораздо худшем положении, чем несколько лет назад, посетовал он. Североатлантический альянс непоследователен в своих оценках сотрудничества в области безопасности, значения экономического развития и многих других вопросах, которые следует учитывать в рамках комплексной стратегии НАТО, пояснил Ходжес.
Ранее правоохранительным органам в Грузии не удалось должным образом защитить право на собрание представителей ЛГБТ-сообщества. Последние хотели провести фестиваль, но были прерваны вмешательством людей, поддерживающих исключительно традиционные ценности. Возмущенные навязыванием западных идей граждане прошли шествием к месту проведения мероприятия, прорвали кордон полиции и стали громить все вокруг. Организаторов и участников ЛГБТ-фестиваля пришлось эвакуировать.