Бывший командующий армии США заявил о проигрыше НАТО в Грузии

Западные страны и Североатлантический альянс проиграли в Грузии и теряют свое влияние и уважение в этой стране. К такому выводу пришел бывший командующий армии США в Европе генерал Бэн Ходжес в интервью польскому порталу Interia, передает РИА Новости.

«Раньше я гораздо оптимистичнее относился к Грузии. Но как НАТО, как Запад, мы потерпели неудачу», — сказал он.

Генерал уточнил, что у НАТО был шанс преумножить или хотя бы сохранить свое влияние в этой стране, но альянс потерпел неудачу. Сейчас западные страны в гораздо худшем положении, чем несколько лет назад, посетовал он. Североатлантический альянс непоследователен в своих оценках сотрудничества в области безопасности, значения экономического развития и многих других вопросах, которые следует учитывать в рамках комплексной стратегии НАТО, пояснил Ходжес.