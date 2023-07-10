Вашингтон , вероятно, стремится увеличить число жертв украинского конфликта среди мирного населения. На это указывает решение США передать Киеву кассетные боеприпасы, комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что Украина «давала такие же клятвенные заверения» использовать только на поле боя и иные переданные Западом вооружения.

«Ими били по Изюму в 2022 году после освобождения города российскими войсками», — заявил он, отметив, что эти обстрелы фиксировались правозащитной организацией Human Rights Watch .

7 июля США объявили о намерении передать Киеву кассетные боеприпасы. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби пояснил, что решение передать Киеву кассетные боеприпасы связано с необходимостью компенсировать расход артиллерийских снарядов украинской армией. В ночь на 10 июля Украина дала Соединенным Штатам гарантии, что не будет применять получаемые от союзников кассетные боеприпасы на территории России.