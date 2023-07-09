Кадыров заявил о передислокации «Ахмата» на Бахмутское направление

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в Telegram-канале, что военные спецназа «Ахмат» под командованием Апты Алаудинова были переброшены на Бахмутское направление.

«Спецназ «АХМАТ» под командованием Апты Алаудинова переброшен командованием спецоперации на сложное Бахмутское направление», — написал Кадыров.

До этого Минобороны России заявило, что украинские войска за минувшие сутки попытались атаковать на трех направлениях — Донецком, Южнодонецком и Краснолиманском.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.