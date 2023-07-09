$91.69-0.8899.82-0.90

Назван предполагаемый вид летевших в сторону Десногорской АС станции ракет

Летевшими в сторону Десногорской атомной станции и военного аэродрома ракетами могли быть зенитные 5В28 от советского комплекса С-200, который до сих пор стоит на вооружении у ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Назван предполагаемый вид летевших в сторону Десногорской АС станции ракет
© РИА Новости

Отмечается, что по версии следствия, на Украине могли адаптировать 5В28 под применение в качестве оперативно-тактической баллистической ракеты. Это позволило увеличить дальность их полета до 350 километров и работать по целям на земле.

Медведев назвал условие удара по ядерным объектам на Украине

Ранее 9 июля Mash сообщил, что украинские войска попытались атаковать Смоленскую АЭС. По данным Telegram-канала, удар, предположительно, был нанесен британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Снаряды сбила российская система противовоздушной обороны (ПВО) над поселком Бытошь Брянской области около 14:00.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

12
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости