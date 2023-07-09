В ДНР пояснили, как возвращение командиров «Азова»* может повлиять на контрнаступление ВСУ

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что, по его мнению, возвращение на Украину командиров «Азова» (организация запрещена в России) не обеспечат усиление Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Эти люди уже показали, как они умеют воевать — воевать они умеют плохо. Поэтому переданные Зеленскому несколько человек, которых меньше отделения по численности, не смогут усилить всерьез ВСУ в их наступлении», — сказал он.

По словам советника главы республики, «Украина получит несколько картинок якобы героев», которые оказались, с точки зрения Гагина, «несостоятельными» в качестве командиров и военных во время обороны «Азовстали».

После визита в Турцию президент Украины Владимир Зеленский вернулся на Украину вместе с командирами полка «Азов». Невозвращение азовцев на родину было одним из условий соглашения об обмене пленными с Россией. В Кремле обвинили в нарушении договоренностей не только Киев, но и Анкару. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».