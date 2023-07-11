"Перехвачены 3 крылатые ракеты Storm Shadow и 1 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Житловка, Новокраснянка, Новодружеск Луганской Народной Республики, Володино Донецкой Народной Республики, Любимовка Запорожской области и Константиновка Херсонской области", - сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.