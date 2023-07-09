Израиль провел успешные испытания системы ПРО «Праща Давида»

Израильские военные успешно завершили серию комплексных испытаний системы противоракетной обороны «Праща Давида». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны Израиля.

В пресс-службе пояснили, что оборонное ведомство совместно с ВВС Израиля, концернами Rafael (компанией-производителем системы), Israel Aerospace Industries, Elbit Systems успешно провело серию маневров на юге Израиля.

В ходе учений отрабатывались различные сценарии, преимущественно сложные. В рамках сценариев «Праща Давида» перехватывала беспилотники, самолеты, баллистические и крылатые ракеты.

Напомним, что система ПРО была разработана ОПРО Израиля и АПРО США в 2009 году, при этом Rafael выступил в качестве главного подрядчика. На вооружение израильской армии она была принята в 2017 году.