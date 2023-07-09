На Украине рассказали о новой «тактике» контрнаступления
Украина после ряда неудач в ходе контрнаступления сменила тактику, рассказал в интервью журналу Economist командир инженерного полка ВСУ с позывным «Бобер».
Отмечается, что в рамках новой тактики перед идущей в атаку пехотой идут группы из 4-5 саперов.
«Бобер» пояснил, что у саперных подразделений нет поддержки с воздуха. Кроме того, им не досталась современная западная техника.
«Поэтому мы рискуем нашими людьми», - заметил офицер.
По его словам, инженерные подразделения понесли очень тяжелые потери, более серьезные, чем любые другие в ВСУ. Он добавил, что многие солдаты стали проявлять страх перед выходом на задания.
Автор статьи уточнил, что эта тактика не позволила ВСУ достигнуть успеха в противостоянии.
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