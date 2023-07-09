На Украине рассказали о новой «тактике» контрнаступления

Украина после ряда неудач в ходе контрнаступления сменила тактику, рассказал в интервью журналу Economist командир инженерного полка ВСУ с позывным «Бобер».

Отмечается, что в рамках новой тактики перед идущей в атаку пехотой идут группы из 4-5 саперов.

«Бобер» пояснил, что у саперных подразделений нет поддержки с воздуха. Кроме того, им не досталась современная западная техника.

«Поэтому мы рискуем нашими людьми», - заметил офицер.

По его словам, инженерные подразделения понесли очень тяжелые потери, более серьезные, чем любые другие в ВСУ. Он добавил, что многие солдаты стали проявлять страх перед выходом на задания.