Украинские войска за минувшие сутки попытались атаковать на трех направлениях — Донецком, Южнодонецком и Краснолиманском. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

На Донецком направлении российские военные за сутки ликвидировали до 180 бойцов Вооруженных сил Украины и иностранных наемников, четыре бронемашины, три автомобиля, чешская боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 «Vampire», гаубица «Мста-Б», а также американская самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin».

На Южнодонецком и Запорожском направлениях отражены атаки противника в районах населенных пунктов Работино, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области. На краснолиманском направлении отражены атаки подразделений трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское ДНР, а также Нововодяное и Невское Луганской народной республики.

9 июля официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что за прошедшие сутки российским войскам удалось отбить атаки ВСУ на Запорожском и Южнодонецком направлениях, уничтожив свыше 200 военных Вооруженных сил Украины.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.