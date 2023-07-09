В Белгородской области силы ПВО сбили две ракеты ВСУ
В Белгородской области расчеты ПВО сбили две ракеты ВСУ, рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что погибших и пострадавших нет.
Одна из сбитых ракет разрушила пилораму в поселке Бытошь, уточнил Богомаз. Он добавил, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Ранее расчеты российского ПВО успешно поразили ракеты ВСУ в Ростовской области и в Крыму.
В Ростовской области незначительно пострадали здания, на полуострове сбитая ракета рухнула вдали от жилых строений.
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