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В Белгородской области силы ПВО сбили две ракеты ВСУ

В Белгородской области расчеты ПВО сбили две ракеты ВСУ, рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

В Белгородской области силы ПВО сбили две ракеты ВСУ
© РИА Новости

Губернатор подчеркнул, что погибших и пострадавших нет.

Одна из сбитых ракет разрушила пилораму в поселке Бытошь, уточнил Богомаз. Он добавил, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее расчеты российского ПВО успешно поразили ракеты ВСУ в Ростовской области и в Крыму.

В Ростовской области незначительно пострадали здания, на полуострове сбитая ракета рухнула вдали от жилых строений.

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