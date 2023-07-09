В Белгородской области силы ПВО сбили две ракеты ВСУ

В Белгородской области расчеты ПВО сбили две ракеты ВСУ, рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что погибших и пострадавших нет.

Одна из сбитых ракет разрушила пилораму в поселке Бытошь, уточнил Богомаз. Он добавил, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее расчеты российского ПВО успешно поразили ракеты ВСУ в Ростовской области и в Крыму.