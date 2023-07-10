Минобороны отчиталось об уничтожении складов украинской группировки «Херсон»

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 63 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89 районах», — добавили в Минобороны.