Медленный темп наступления ВСУ обусловлен упорством российской армии, ее хорошей подготовкой, пояснил руководитель лондонской консалтинговой фирмы Mayak Intelligence Марк Галеотти в статье для The Sunday Times.

Автор статьи пояснил, что под руководством генерала армии Сергея Суровикина российские военные инженеры построили мощные оборонительные укрепления, включающие в себя сеть траншей, минные поля, огневые позиции.

Галеотти заметил, что ВСУ долгое время готовились к наступлению. Он добавил, что россияне грамотно распорядились отпущенным им временем.

Кроме того, ВС РФ за 16 месяцев конфликта научились управлять артиллерией и беспилотниками, активно используют вертолеты Ка-52 «Аллигатор», оснащенные противотанковыми ракетами «Вихрь», уточнил аналитик.

По мнению эксперта, российские военные крайне эффективно действуют в обороне, продуманно используют резервы на опасных направлениях.