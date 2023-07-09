В Великобритании назвали причину медленного наступления ВСУ
Медленный темп наступления ВСУ обусловлен упорством российской армии, ее хорошей подготовкой, пояснил руководитель лондонской консалтинговой фирмы Mayak Intelligence Марк Галеотти в статье для The Sunday Times.
Автор статьи пояснил, что под руководством генерала армии Сергея Суровикина российские военные инженеры построили мощные оборонительные укрепления, включающие в себя сеть траншей, минные поля, огневые позиции.
Галеотти заметил, что ВСУ долгое время готовились к наступлению. Он добавил, что россияне грамотно распорядились отпущенным им временем.
Кроме того, ВС РФ за 16 месяцев конфликта научились управлять артиллерией и беспилотниками, активно используют вертолеты Ка-52 «Аллигатор», оснащенные противотанковыми ракетами «Вихрь», уточнил аналитик.
По мнению эксперта, российские военные крайне эффективно действуют в обороне, продуманно используют резервы на опасных направлениях.
Напомним, что ВСУ перешли в наступление на ряде направлений в начале июня. За месяц им не удалось достигнуть значительных успехов, при том, что украинские военные потеряли по состоянию на 27 июня 259 танков и 780 бронемашин.