Назван главный недостаток переданных Украине вертолетов Ми-24
Вертолеты Ми-24 уязвимы перед зенитными ракетными комплексами (ЗРК) и другими средствами противовоздушной обороны, утверждает военный аналитик, полковник в отставке Юрий Кнутов. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил эффективность этих боевых машин, которые Польша передала Украине.
«Ми-24 зарекомендовал себя в Афганистане, его еще называют "Крокодил". Особенность вертолета в том, что он может выполнять как десантные функции — [перевозить] до восьми военнослужащих, так и задачи огневой поддержки пехоты. Но главный недостаток этих вертолетов в том, что они имеют слабый результат перед зенитными ракетными комплексами. Нужно высокое мастерство пилотов, чтобы они могли действовать непосредственно на предельно малых высотах, чтобы их не сбили», — сказал он.
The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Варшава недавно передала Киеву около десяти вертолетов Ми-24. Издание отмечает, что публично Польша об этом не заявляла. По информации газеты, власти страны отправили боевые машины, чтобы помочь Украине в контрнаступлении.