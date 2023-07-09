Назван главный недостаток переданных Украине вертолетов Ми-24

«Ми-24 зарекомендовал себя в Афганистане, его еще называют "Крокодил". Особенность вертолета в том, что он может выполнять как десантные функции — [перевозить] до восьми военнослужащих, так и задачи огневой поддержки пехоты. Но главный недостаток этих вертолетов в том, что они имеют слабый результат перед зенитными ракетными комплексами. Нужно высокое мастерство пилотов, чтобы они могли действовать непосредственно на предельно малых высотах, чтобы их не сбили», — сказал он.