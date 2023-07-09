Министерство обороны России в Telegram-канале опубликовало видео, из которого следует, что как минимум десять единиц техники Вооруженных сил Украины, в том числе танки и западные бронеавтомобили класса MRAP, подорвались на минах при украинском контрнаступлении.

Российское оборонное ведомство показало запись с разведывательного дрона, который зафиксировал выдвижение украинской бронегруппы к российским позициям, а затем — подрыв не менее пяти машин на минных полях. Также можно заметить еще две машины в поврежденном состоянии, которые, вероятно, тоже наехали на мины.

«На видео подрыв на минах и уничтожение российскими артиллеристами как минимум 10 единиц техники ВСУ, в том числе западного производства», — отметили в ведомстве.