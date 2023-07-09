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В Ростовской области сработала система ПВО, повреждены здания

Система ПВО сработала в Ростовской области, есть повреждения зданий, пострадавших нет, рассказал в своем Telegram-канале глава администрации Донецка Ростовской области Роман Кураев. Об этом пишет ТАСС.

В Ростовской области сработала система ПВО, повреждены здания
© РИА Новости

«После отработки ПВО есть разлет небольших осколков на территории города Донецка [Ростовской области]», - рассказал Кураев.

Глава администрации уточнил, что жертв в городе нет. Вместе с тем, некоторые здания получили незначительные повреждения.

Ранее руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что в Ростовской области дважды успешно отработала ПВО.

Подробностей о том, какие именно ракеты были сбиты в регионе, Рогов не привел.

Напомним, что ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что силы ПВО сбили над полуостровом крылатую ракету.

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