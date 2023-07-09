Украинскую крылатую ракету сбили в небе над Керчью

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал в своем Telegram-канале, что расчеты ЗРК сбили крылатую ракету в районе Керчи.

«В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета. Повреждений и пострадавших нет», - отметил Аксенов.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что ракета была выпущена по Крыму с территории Запорожья, с помощью ракетного комплекса «Гром-2».