Украинскую крылатую ракету сбили в небе над Керчью
Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал в своем Telegram-канале, что расчеты ЗРК сбили крылатую ракету в районе Керчи.
«В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета. Повреждений и пострадавших нет», - отметил Аксенов.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что ракета была выпущена по Крыму с территории Запорожья, с помощью ракетного комплекса «Гром-2».
Политик напомнил, что украинские военные уже били по полуострову в начале мая и в начале июня.
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