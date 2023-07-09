Экс-советник главы Пентагона заявил об уничтожении Украины вместо России

«В наших мечтах мы видели в Украине возможность заставить Россию истекать кровью, потерять ресурсы», — цитирует его РИА Новости .

По его словам, произошло противоположное, и США разрушили Украину и украинскую нацию.

Ранее СМИ писали, что США и Европе не нравится, что украинские боевики в рамках контрнаступления слишком осторожно ведут себя на передовой.