Экс-советник главы Пентагона Макгрегор заявил об уничтожении Украины вместо России
Соединённые Штаты вместо ослабления России уничтожили украинскую нацию, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«В наших мечтах мы видели в Украине возможность заставить Россию истекать кровью, потерять ресурсы», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, произошло противоположное, и США разрушили Украину и украинскую нацию.
Ранее СМИ писали, что США и Европе не нравится, что украинские боевики в рамках контрнаступления слишком осторожно ведут себя на передовой.