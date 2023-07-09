Российские военнослужащие группировки «Запад» нанесли урон технике и живой силе противника на Купянском направлении 8 июля. О успехах ВС РФ рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«На Купянском направлении артиллерией группировки Запад вскрыта и уничтожена диверсионная разведывательная группа 32-й отдельной механизированной бригады в районе Новоселовска», - сообщил Зыбинский.

Кроме того, ВС СР сорвали две попытки провести ротацию ВС Украины на передовых позициях в районе Краснопервого и Синьковки.

«Экипаж истребителя-бомбардировщика СУ-34 нанес ракетно-бомбовый удар по пунктам временной дислокации подразделений 14-й отдельной механизированной бригады в районе Петропавловки», - рассказал представитель группировки «Запад».

Вчера же с помощью тяжелых огнеметов «Солнцепек» были нанесены два удара по сосредоточению живой силы подразделений 32-й отдельной механизированной бригады в районе Новоселовского.

Командование особо отметило боевую работу расчета буксируемой пушки «Гиацинт-Б» под командованием сержанта Владимира Семенова. Бойцы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили минометный расчет противника около в Синьковки.

Ранее сообщалось об успехах российских подразделений «Восток» , сорвавших попытку атаки украинских националистов на южнодонецком направлении.