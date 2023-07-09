Мобилизация: последние новости на сегодня 9 июля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 9 июля 2023, в материале «Рамблера».

В Госдуме предложили реабилитационный сертификат для участников СВО

В России может появиться реабилитационный сертификат для участников специальной военной операции, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление главы думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова.

По этому документу участники спецоперации смогут получать медицинскую помощь и проходить реабилитацию в государственных и частных клиниках России.

Ранее Минобрнауки РФ разработало проект постановления кабмина, которое позволит студентам, участвующим в СВО, перевестись с платной на бесплатную форму обучения.

Замглавы Минобороны вручил награды участникам СВО

Ход возведения нового госпиталя во Владикавказе проверил первый заместитель главы Министерства обороны России Руслан Цаликов, сообщает ТАСС.

Он прибыл с инспекцией в войска Южного военного округа. Также замминистра посетил военнослужащих на лечении и вручил отличившимся бойцам награды.

Глава Северной Осетии — Алании Сергей Меняйло и начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин в свою очередь навестили участников спецоперации, находящихся в госпитале. Они поинтересовались их состоянием здоровья, условиями размещения, обсудили планы бойцов.

Цаликов вручил отличившимся государственные и ведомственные награды.

Бойцы СВО поздравили пермяков с Днем любви, семьи и верности под артударами

Участники специальной военной операции из Пермского края записали видео с поздравлением ко Дню семьи, любви и верности для земляков, сообщает «Ура.ру».

Запись велась под грохот артиллерии. Они пожелали семьям жить дружно и беречь друг друга.

«Семья — это основа мира, мы как никогда понимаем это. Это наши мамы и папы, наши жены и дети, это те, кто помогали нам всем, чем могут, это те, кто молится за нас», — сказали бойцы.