Боец гаубично-артиллерийского дивизиона, чье имя не называется, заявил, что десять военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались занять позиции в нейтральной полосе на донецком направлении. Об этом передает РИА Новости.

Военный рассказал, что был осуществлен накат на нейтральный «опорник». Он предположил, что ВСУ думали его занять и использовать как плацдарм для совершения дальнейшего наступления. Источник подчеркнул, что блйцы «Южной» группировки сорвали попытку ВСУ занять опорный пункт в серой зоне.

«После первого же разрыва им стало понятно, что они обнаружены, что началась пристрелка. И да, их "догнали" при совершении отхода», — отметил он.

Именно разведчики и операторы беспилотников зафиксировали попытку ВСУ закрепиться на нейтральной полосе. Российский боец уточнил, что обычно украинские группировки состоят из трех-четырех человек, однако на этот раз их было десять.