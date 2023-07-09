Спецоперация на Украине 9 июля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 9 июля 2023 года.

Песков заявил о ежедневных провалах ВСУ в контрнаступлении

Украинские военные каждый день терпят провалы в контрнаступлении, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Он заявил, что неудачи на линии фронта привели к решению передать Киеву пятерых командиров националистического батальона «Азов» (запрещен и признан террористической организацией в России).

Об их возвращении 8 июля сообщил глава государства Владимир Зеленский.

В Times признали отсутствие успехов в наступлении у ВСУ

Украинским военным не удалось добиться значимых успехов в ходе наступления, при этом армия России действует более эффективно, чем в начале специальной военной операции, сообщает «Взгляд» со ссылкой на британского политолога и писателя Марка Галеотти.

По его словам, российские войска проявляют «неожиданное упорство», которые способны извлечь уроки из последних 16 месяцев. В настоящее время военные РФ лучше координируют свои действия, чем в начале спецоперации, активнее применяют беспилотники, а артиллерия стала работать эффективнее.

При этом армия Украины не смогла прорвать российскую оборону ни на одном из направлений. Однако Украина, по его словам, имеет «все шансы прорвать российскую оборону».

Российские зенитчики поразили опорный пункт ВСУ под Кременной

Российская зенитная пушка С-60 несколькими выстрелами ликвидировала опорный пункт украинской армии в районе Кременной в ЛНР, сообщает ТАСС со ссылкой на командира орудия с позывным Зевс.

По его словам, огонь велся на расстоянии более 5 км. Отмечается, что в день на задание приходится выезжать по несколько раз.