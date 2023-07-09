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Минобороны: переданную Путиным икону "Спас Нерукотворный" доставили на передовую

Переданную российским военным от президента России Владимира Путина икону "Спас Нерукотворный" доставили на передовую, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Минобороны: переданную Путиным икону "Спас Нерукотворный" доставили на передовую
© РИА Новости

"Военнослужащим одного из воинских подразделений группировки войск "Запад" на передовые позиции была доставлена икона с образом Спаса Нерукотворного, чтобы перед этим образом бойцы возносили свои молитвы к Господу", - указано в сообщении.

Изначально эта икона принадлежала военному министру Российской Империи при Александре Третьем - генерал-адъютанту Петру Ванновскому. "Спас Нерукотворный" по традиции изображался на знаменах русского воинства и устанавливался над воротами крепостей.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал акт сожжения Корана в Стокгольме. Путин подчеркнул, что в некоторых странах, в отличие от России, не уважают чувства верующих и не считают преступлением сожжение священных книг.

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