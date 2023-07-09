Минобороны: переданную Путиным икону "Спас Нерукотворный" доставили на передовую

Переданную российским военным от президента России Владимира Путина икону "Спас Нерукотворный" доставили на передовую, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
"Военнослужащим одного из воинских подразделений группировки войск "Запад" на передовые позиции была доставлена икона с образом Спаса Нерукотворного, чтобы перед этим образом бойцы возносили свои молитвы к Господу", - указано в сообщении.
Изначально эта икона принадлежала военному министру Российской Империи при Александре Третьем - генерал-адъютанту Петру Ванновскому. "Спас Нерукотворный" по традиции изображался на знаменах русского воинства и устанавливался над воротами крепостей.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал акт сожжения Корана в Стокгольме. Путин подчеркнул, что в некоторых странах, в отличие от России, не уважают чувства верующих и не считают преступлением сожжение священных книг.