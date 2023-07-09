NYT: США намерены поставить Украине старые кассетные боеприпасы

Как пишет издание, в Министерстве обороны США указали, что модернизировали модель. При этом улучшена дальность снаряда, а процент брака Пентагон охарактеризовал как неприемлемо высокий. Как заявил полковник армии в отставке Эл Восбург, процесс расчистки территории после использования подобных боеприпасов займет немало времени, так как их нельзя перемещать вручную. Также потребуется разъяснение для населения, которое вернется на эти территории и может пострадать из-за неразорвавшихся гранат.