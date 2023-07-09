NYT: США намерены поставить Украине старые кассетные боеприпасы
Вашингтон планирует направить Киеву старые кассетные боеприпасы, которые не срабатывают сразу в 14% случаев, сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Times.
Как пишет издание, в Министерстве обороны США указали, что модернизировали модель. При этом улучшена дальность снаряда, а процент брака Пентагон охарактеризовал как неприемлемо высокий. Как заявил полковник армии в отставке Эл Восбург, процесс расчистки территории после использования подобных боеприпасов займет немало времени, так как их нельзя перемещать вручную. Также потребуется разъяснение для населения, которое вернется на эти территории и может пострадать из-за неразорвавшихся гранат.
Ранее помощник американского президента Джейк Салливан заявил, что Вашингтон принял решение передать Киеву кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН и ряд союзников США. Отмечается, что Украина предоставила письменные гарантии свести к минимуму риски для мирного населения при применении этих снарядов. В военном ведомстве США заявили, что намерены подобрать кассетные боеприпасы, которые будут представлять минимальную угрозу для мирных жителей.