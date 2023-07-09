Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга снова избрали на эту должность, чтобы продолжать занимать жесткую позицию по отношению к России. Об этом пишет китайское издание Global Times.

По словам экспертов, избрание Столтенберга говорит о разногласиях внутри НАТО и жестком контроле США над альянсом. Журналисты указали на то, что страны НАТО на восточном фланге альянса хотели, чтобы кто-то из их региона взял бразды правления в свои руки.

«Чтобы подчеркнуть более жесткую позицию в отношении России», — объяснили переизбрание в Китае.