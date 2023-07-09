В Китае раскрыли неприятную правду о будущем НАТО

Продление срока полномочий руководителя Североатлантического альянса Йенса Столтенберга еще на год говорит о расколе внутри НАТО и усилении влияния Соединенных Штатов на союзников, сообщает Global Times.

О разногласии внутри НАТО говорит блокировка других кандидатов и переизбрание Столтенберга. Как заявил профессор Школы международных отношений и связей с общественностью Фуданьского университета Шэнь И, американская администрация — хозяин, а не лидер Североатлантического альянса, поэтому Вашингтону нужен тот, кто продолжит придерживаться проамериканской позиции и продвигать ее среди остальных стран-членов альянса. На это место США идеально подходит действующий генсек.

НАТО — это военный союз, но роль генерального секретаря организации носит больше политический характер. Формального процесса выбора генсека не существует. Однако никто не может стать главой НАТО, если на это не согласятся США. Не только в российско-украинском вопросе, позиция Столтенберга в отношении Китая также понравилась Вашингтону.