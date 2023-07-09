На Украине рассказали, как нарастили производство снарядов

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в интервью Bloomberg сообщил, что за июнь в стране было произведено больше снарядов, чем за весь прошлый год.

«Мы должны быть амбициозными, потому что у нас нет выбора. Моя цель - сделать Украину арсеналом свободного мира», — сказал он.

Камышин также заявил, что со временем Украина станет крупным экспортером оружия.

Министр промышленности Украины Александр Камышин ранее заявил, что стране понадобится от трех до шести месяцев на наращивание производства танков.

Также глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия не будет применять кассетные боеприпасы для ударов по территории Российской Федерации.