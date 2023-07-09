СМИ: Германия выступит за задержку с принятием Украины в альянс
Власти ФРГ на саммите Североатлантического альянса выступят за задержку со вступлением Украины в НАТО, сообщает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.
По словам источников издания в альянсе, Берлин опасается, что немедленное членство Киева может привести к войне с Москвой. Германия хочет, чтобы было время для того, чтобы разработать гарантии безопасности и таким образом фактически заблокировать членство. Германия не хочет, чтобы руководство России протестировало натовскую статью 5 о коллективной обороне.
В настоящее время Вашингтон, Лондон и несколько европейских стран разрабатывают двусторонние гарантии безопасности, которые помогут защитить Украину в условиях отсутствия членства в НАТО. Как считает глава правительства Эстонии Кая Каллас, а также несколько других восточноевропейских лидеров, Киеву на саммите нужно предоставить дорожную карту обретения членства в НАТО.
Ранее генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс на саммите должен согласовать план из трех пунктов, который приблизит вступление Украины в альянс. Так, страны, входящие в альянс, согласуют программу помощи бывшей советской республики на несколько лет, чтобы гарантировать полную военную совместимость между украинской армией и НАТО. Также будет повышен уровень политических связей с Киевом. Для этого будет учрежден Совет Украина - НАТО. Кроме того, страны НАТО подтвердят, что Украина станет членом блока.