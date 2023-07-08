СМИ: ФРГ в Вильнюсе выступит против немедленного принятия Украины в НАТО

Германия на саммите НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, выступит за задержку со вступлением Украины в альянс из-за опасений, что немедленное членство может привести к войне с Россией. Об этом сообщила в субботу газета The Daily Telegraph со ссылкой на источник в НАТО.

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"Берлин неприветливо относится к перспективе предложить немедленное членство. Он хочет, чтобы был процесс и время для того, чтобы разработать гарантии [безопасности] и таким образом фактически заблокировать членство", - сказал собеседник издания.

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По его словам, в ФРГ не хотят, чтобы российское руководство "потенциально протестировало статью 5" Устава НАТО о коллективной обороне.

Как пишет The Daily Telegraph, США, Великобритания и несколько стран ЕС разрабатывают двусторонние гарантии безопасности, которые, как они надеются, помогут защитить Киев в условиях отсутствия членства в НАТО. При этом несколько восточноевропейских лидеров, в том числе премьер-министр Эстонии Кая Каллас, считают, что Украине на саммите в Вильнюсе нужно предоставить дорожную карту обретения членства в альянсе.