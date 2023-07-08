Западные БПЛА вторглись в закрытую зону российско-сирийских учений

Контр-адмирал Гуринов сообщил о появлении западных БПЛА в закрытой из-за российско-сирийских учений зоне
Беспилотники возглавляемой США коалиции продолжили летать в воздушном пространстве, закрытом в связи с проведением совместных российско-сирийских учений, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
За сутки зафиксировано девять появлений беспилотников коалиции в закрытом районе и шесть недеконфликтованных полетов самолетов «Тайфун», «Рафаль» и F-16, передает РИА «Новости».
Кроме того, в идлибской зоне деэскалации было три обстрела в провинциях Идлиб и Латакия, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
Напомним, Гуринов сообщал, что коалиция США «целенаправленно и систематически» нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии. Пентагон опубликовал видео, на котором, по его мнению, зафиксированы действия российских Су-35 в отношении американских беспилотников MQ-9 Reaper.