В США назвали лунатизмом призывы принять Украину в НАТО

Кандидат в президенты США от республиканской партии Вивек Рамасвами прокомментировал призывы принять Украину в НАТО. Об этом он высказался в своем Twitter-аккаунте.
Рамасвами назвал лунатизмом призывы принять Украину в НАТО и подчеркнул, что это решение привело бы к ядерной войне.
«Это явный лунатизм. На посту президента я не стану поддаваться антидемократическому комедианту, ставшему лидером. И для меня загадка, почему остальной западный мир ежедневно ест с руки этого заклинателя крыс», — написал он.
Политик призвал действующего президента США «быть мужчиной» и показать Украине, что Вашингтон против членства страны в НАТО. «Это должно быть четкой красной линией», — призвал он.
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