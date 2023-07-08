В США назвали лунатизмом призывы принять Украину в НАТО

Кандидат в президенты США от республиканской партии Вивек Рамасвами прокомментировал призывы принять Украину в НАТО. Об этом он высказался в своем Twitter-аккаунте.

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Рамасвами назвал лунатизмом призывы принять Украину в НАТО и подчеркнул, что это решение привело бы к ядерной войне.

«Это явный лунатизм. На посту президента я не стану поддаваться антидемократическому комедианту, ставшему лидером. И для меня загадка, почему остальной западный мир ежедневно ест с руки этого заклинателя крыс», — написал он.