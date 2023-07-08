СМИ: Евросоюз укрепляет военное сотрудничество с третьими странами

На фоне обостряющейся критической ситуации в сфере глобальной безопасности Евросоюз планирует создать новую внешнеполитическую структуру. По информации немецкого еженедельника Welt am Sonntag, который ссылается на дипломатические круги Брюсселя, ее рабочее название "Партнерство в области безопасности и обороны".

Новизна этого новообразования заключается в том, что к более тесному, чем до сих пор, сотрудничеству с ЕС в данных областях должны будут привлекаться третьи страны, не входящие в Европейский союз.

Предполагается, что наряду с регулярными встречами на министерском уровне партнерство будет заключаться также в интенсивном взаимодействии в важных для обеспечения безопасности сферах. Например, в совместной эвакуации граждан в безопасные районы, если такая возникнет такая необходимость. Или в проведении совместных маневров, а также в участии партнеров из третьих стран в военных операциях Евросоюза.

Как сообщает немецкое издание, первым партнером из-за пределов ЕС станет Япония. Кстати, уже в ближайшую среду этот вопрос будет обсуждаться с Токио на саммите Евросоюз-Япония. Первоочередное внимание стороны уделят вопросам укрепления сотрудничества в деле обеспечения безопасности на морях, борьбе с дезинформацией и так называемыми гибридными угрозами. Кроме того, в фокусе переговоров на саммите будет обеспечение кибербезопасности, выработка совместных позиций по таким вопросам, как разоруженческие инициативы, нераспространение химического, биологического и ядерного оружия.